Москва, , 07:32 — REGNUM При подорожании доллара до 97 рублей падение отечественной валюты будет сопоставимо с кризисом 2008 года, считает лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам Bloomberg доллар может в ближайшее время подорожать до 97 рублей.

«При таком развитии событий падение рубля будет сравнимо с кризисом 2008 года», — отметил Зюганов.

Он в этом не видит ничего удивительного.

«КПРФ давно предупреждала: при продолжении либерально-рыночного курса, неизбежно означающего разрушение реального сектора отечественной экономики, Россия в период потрясений окажется «без штанов», — указал он.