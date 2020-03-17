Москва, , 07:30 — REGNUM Впервые в пятёрку крупнейших импортеров российского оружия вошла Турция, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

«Всего в 2019 году (с Турцией) было заключено контрактов на $17 млрд», — сказал он.

Полный список импортёров в ведомстве не раскрывают, однако в списке крупнейших присутствуют Индия, Китай и Египет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия по итогам 2019 года сохранила второе место по объёму экспорта вооружений.

Читайте ранее в этом сюжете: Объём экспорта России по секретным статьям в 2019 году превысил $55 млрд