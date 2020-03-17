Ульяновск, , 07:16 — REGNUM Ульяновские генетики подали документы для регистрации теста для диагностики коронавируса. Созданная на средства иностранного инвестора тест-система готова к проведению клинических испытаний, пишет «Медвестник».

Диагностика новой коронавирусной инфекции осложняется тем, что схожа по симптомам с ОРВИ и гриппом, поэтому необходимо проведение исследования. Сейчас на это требуется до шести часов, новая разработка компании «ТестГен» может сократить диагностику до двух часов.

Отмечается, что тест-система создана на средства иностранного инвестора, и в ближайшие три месяца регистрация медицинского изделия будет завершена.

Напомним, по данным ЕГРЮЛ, ООО «Тестген» зарегистрировано в Ульяновске в апреле 2012 года для научных исследований и разработок. Уставный капитал составляет 14 634,37 рубля. Владельцем доли в 30,5% является директор компании Андрей Тороповский. 24% доли принадлежит Нине Павловой, ещё 24% за ООО «Ульяновский центр трансфера технологий», долей в 20,5% владеет Алексей Никитинй, 1% принадлежит Дмитрию Рябову.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по новой коронавирусной инфекции.

Тест-системы по диагностике новой коронавирусной инфекции разрабатывают также государственный новосибирский научный центр «Вектор», Минздрав России.