Киев, , 07:15 — REGNUM Украина как государство приближается к дефолту, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский («Слуга народа) в интервью YouTube-каналу «Vласть vs Vлащенко».

По его словам, это же относится к экономике Украины, поскольку в текущей ситуации страна самостоятельно не сможет вернуть долги, сформировавшиеся на внешнем и внутреннем рынках.

«Условия выживания Украины в условиях глобального финансового, экономического кризиса есть? Нет» — заключил соратник президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

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