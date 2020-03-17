Анадырь, 17 марта 2020, 06:56 — REGNUM На Чукотке сдали в эксплуатацию12-квартирный дом по программе переселения из аварийного жилья.
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В селе Канчалан Анадырского района новоселье справили 12 семей. Дом в два этажа построили из сэндвич-панелей, пишет ИА «Чукотка».
Фундамент был заложен в 2019 году, были трудности — производитель стройматериалов задержал поставку из-за паводка в Приамурье, но потом всё наладилось.
Также в процесс строительства ещё один дом на 14 квартир. Сдать его планируют осенью.
В 2020 году в селе Усть-Белая Анадырского района планируют сдать 27-квартирный дом по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда.
Как сообщало ИА REGNUM, для жителей аварийных бараков построят новый микрорайон в Хабаровске за два года.