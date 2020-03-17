Москва, , 05:17 — REGNUM Стоимость нефти Brent и WTI с поставкой в мае 2020 года увеличилась более чем на 5% в ходе торгов на 4:16 мск, следует из данных бирж.

Апрельский фьючерс марки WTI вырос в цене на 5,10%, достигнув $30,48, нефть марки Brent с условием поставки в мае подорожала на 5,23%, до $31,17.

Днём ранее, 16 марта, стоимость нефти марки Brent побила антирекорд за четыре года, подешевев более чем на 12% (цена составила менее чем $30 за баррель). Стоимость нефти марки WTI опустилась на 10%.

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