Токио, , 05:01 — REGNUM Торги на крупнейшей в азиатском регионе Токийской фондовой бирже (ТФБ) открылись во вторник, 17 марта, продолжением падения котировок. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 03:15 мск индекс Nikkei понизившись до уровня в 16 603,91 пункта. Таким образом, совокупный индекс акций 225 ведущих японских компаний упал по сравнению с уровнем 16 марта на 2,34%.

Индекс TOPIX понизился до 1210,60 пункта — на 2,08%.

Как сообщало ИА REGNUM, торги на фондовом рынке США завершились рекордным с 1987 года падением индексов — на 12−13%.

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