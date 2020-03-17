Казань, , 04:07 — REGNUM Обанкроченный «Интехбанк» в рамках банкротного дела экс-главы правления «Татфондбанка» Роберта Мусина потребовал включить в реестр его кредиторов претензии на более чем 25,727 млрд рублей. Рассмотрит заявление суд Татарии 7 апреля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Лопнувшие» весной 2017 года банки называли аффилированными между собой. Оба лишились лицензии и на сегодня — банкроты. Долги «Интехбанка» перед кредиторами на февраль 2020 года составляют чуть более 26,285 млрд рублей. Вероятно, претензии в рамках банкротства Мусина это попытка закрыть долги перед бывшими клиентами «Интехбанка». Общая сумма претензий заявителя — 25 727 195 000 рублей.

Напомним, бывший республиканский депутат, экс-министр финансов, а до банкротства банка — глава правления ТФБ Роберт Мусин признан банкротом в июле 2018 года. Проведённая ранее реструктуризация не помогла восстановить платежеспособность должника и в деле перешли к распродаже имущества. Финансовый управляющий формирует реестр кредиторов, оспаривает сделки, в том числе те, где обнаружены признаки вывода ликвидных активов. Помимо этого, Мусин — фигурант уголовного дела, возбуждённого по событиям в ТФБ, и ответчик по претензиям конкурсного управляющего банка на сумму более 141 млрд рублей.

На сегодня у ТФБ есть долги перед свыше 18 тыс. кредиторами на общую сумму более 167 млрд рублей.