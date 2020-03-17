Новосибирск, , 03:52 — REGNUM В Новосибирской области будет увеличен объём государственной поддержки молодым семьям при приобретении жилья. До 2025 года на 30% больше молодых семей получат помощь. Соответствующие изменения в программу «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области» одобрены на заседании правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным министр строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, проект изменений предполагает увеличение объемов финансирования по программе на 293 млн рублей за счет федерального, областного и местных бюджетов.

Он уточнил, что предусмотрено предоставление семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, скорректировано количество получателей свидетельства о праве на получение выплаты в 2020—2025 годах — со 110 до 372 семей. Также молодым семьям планируется предоставить дополнительные выплаты при рождении или усыновлении ребёнка».

С учётом изменений, за период с 2020по 2025 год на реализацию программы будет направлено более 403 млн рублей — средства федерального, областного и местных бюджетов.