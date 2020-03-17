Москва, , 03:48 — REGNUM Компании, входящие в холдинг «Бакулин Моторс Групп» («Volgabus»), получили многомиллионный иск от ПАО «Восточный экспресс банк» из Благовещенска. Иск на свыше 910 млн рублей из-за недочётов оставлен без движения до 16 апреля 2020 года, но при этом ещё не рассмотрены претензии того же банка к компаниям на сумму свыше 200 млн рублей по другому делу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ответчиками по иску, поданному 11 марта 2020 года, являются восемь компаний из Владимирской и Волгоградской областей. Компании связаны с группой производителя автобусов разного класса, электробусов. Сумма претензий — 910 093 186,7 рубля. Ответчики — ООО «Национальный оператор общественного транспорта», ООО «Волгабас», ООО «КВВК», ООО «Бакулин Моторс Групп», ООО «Грандсэм», ООО «Бакулин Бас групп Русь», ООО «Волжские автобусы» и ООО «Волга Робо Лаб». Последнее зарегистрировано на территории инновационного центра Сколково. Подробности спора пока неизвестны, но есть данные, что банк потребовал принять некие обеспечительные меры в отношении компаний-ответчиков.

16 марта 2020 года суд оставил иск без движения, дав месяц на устранение недочётов.

Также 19 марта суд начнёт рассматривать иск того же банка к ряду компаний группы «о солидарном взыскании задолженности по кредитному договору №0001−19−60/КОРП от 15.07.2019 года в общем размере 204 677 181 руб. 29 копеек и об обращении взыскания на предмет залог». В феврале 2020 года по этому делу суд отказал в обеспечительных мерах в форме ареста на имущество и имущественные права ответчиков в размере взыскиваемой суммы.

Таким образом, общая сумма претензий по двум искам превышает 1,1 млрд рублей. По данным с сайта холдинга, он входит в топ-3 российских производителей автобусной техники. Проектная мощность предприятия — 3 тыс. автобусов, доля рынка автобусов большого и особо большого классов — 17%, новинок российской автобусной индустрии — 70%. У компании два научно-производственных центра — во Владимирской и Волгоградской областях. Холдинг являлся участником ряда крупных федеральных проектов, в том числе программы развития газомоторного транспорта.