Москва, , 03:22 — REGNUM Суд по интеллектуальным правам 27 апреля 2020 года планирует приступить к рассмотрению иска ООО «Завод «Газпроммаш» из Саратовской области к газовому гиганту — ПАО «Газпром». Истец требует досрочно прекратить правовую охрану «товарного знака «Газпром» по свидетельству Российской Федерации №228 275 вследствие его неиспользования», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил в суд в начале марта 2020 года, а 12 марта его приняли к производству.

Напомним, до этого саратовское предприятие обратилось в тот же суд с требованием снять правовую охрану с другого товарного знака «Газпрома» — «Gazprom». Слушания по этому делу назначены на 5 мая 2020 года. Речь идёт о досрочном прекращении охраны по всем товарам.

В 2019 году товарные знаки уже были причиной спора этих же двух компаний. Тогда «Газпром» сначала выиграл спор и ответчика из Саратова обязали не использовать в фирменном названии словесное обозначение «Газпром», но уже в феврале 2020 года вердикт пересмотрели, полностью отклонив требование истца. Среди аргументов суда было также то, что завод в Саратовской области работает с 1996 года и ранее претензий у предприятий, являющихся партнерами, друг к другу на этой почве не было. Отмечалось также, что нет доказательств, что у потребителей и контрагентов возникает путаницы и некорректные ассоциации.