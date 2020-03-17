Москва, , 03:01 — REGNUM Банк, оставшийся без лицензии в январе 2020 года, признан банкротом по иску Центробанка России. В отношении ООО КБ «Нэклис-Банк» арбитраж Москвы ввёл конкурсное производство сроком на один год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Конкурным управляющим назначили агентство по страхованию вкладов.

В ходе слушаний выяснилось, что стоимость имущества банка составляет 966 246 000 рублей, а сумма обязательств перед кредиторами — 3 176 441 000 рублей, то есть «обязательства банка превышают его активы на 2 210 195 000 рублей».

О крахе банка, доставлявшего пенсии москвичам: куда ушли активы «Нэклиса»?

Также в мае суд должен рассмотреть ходатайство временной администрации «о признании недействительным соглашения от 02.12.2019 года о расторжении договора уступки прав требования (цессии) №К-5000/09−17 от 04.09.2017 года», заключённого банком с Тимофеем Мусатовым. Подробности документа неизвестны.

Напомним, банк «Нэклис», имевший контракт на доставку пенсий жителям Москвы, остался без лицензии 10 января 2020 года. В созданном в 1991 году банке, доля в 64% как конечному бенефициару принадлежит Наталье Касперской. Последняя является директором группы InfoWatch, которая разрабатывает программные продукты для информационной безопасности компаний.

Банк на период отзыва лицензии занимал 251-е место в РФ по размеру активов. У него были филиалы в Краснодаре, отделения в Москве и Подмосковье.