Москва, , 02:50 — REGNUM Строительство масштабных инфраструктурных проектов, прежде всего крупных магистралей, могут приостановить в связи с переносом финансирования на антикризисный план (по борьбе с коронавирусом), сообщают 17 марта «Известия» со ссылкой на собственные источники.

По их информации, изменения затронут программу госинвестиций в крупные проекты, а также план развития магистральной инфраструктуры. При этом отмечается, что перераспределение расходов связано не столько с нехваткой средств, сколько с пересмотром прогнозов развития мировой экономики.

Предполагается, в частности, что падение спроса на перевозки может привести к тому, что масштабные дорожные проекты окажутся невостребованными, и новые дороги не потребуются, пока не восстановится транспортное сообщение.

Ранее, напомним, в правительстве России подготовили антикризисный план для поддержки экономики и населения. Среди предложенных мер — создание фонда в размере 300 миллиардов рублей, предоставление налоговых каникул бизнесу и оплачиваемых больничных людям на карантине.

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