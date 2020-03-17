Бразилиа, , 02:13 — REGNUM Решение выделить около $30 млрд для противостояния экономическим проблемам из-за коронавируса нового типа, приняли бразильские власти, заявил министр экономики страны Паулу Гедес, 16 марта на пресс-конференции.

Министр рассказал, что в Бразилии запущен чрезвычайный план по борьбе с COVID-19. Он подчеркнул, что план может изменяться каждые 48 часов в соответствии с развитием ситуации. Гедес добавил, что ранее $1 млрд был выделен министерству здравоохранения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 марта в Бразилии зафиксировано 218 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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