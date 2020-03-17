Благовещенск, , 02:35 — REGNUM Строительство крупнейшей в Дальневосточном федеральном округе школы началось в Благовещенске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Строителям предстоит забить 2532 сваи: площадь будущих помещений образовательного учреждения составит 33 600 кв. м. Здесь будет размещено 60 классных кабинетов для 1500 учащихся. Ожидается, что строительство школы завершится в середине августа 2022 года.

Также в школе будет 4 спортивных зала, тренажёрный зал, актовый зал, столовая, стадион, стоянка для школьных автобусов и тренировочная площадка для изучения правил дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, жители нового микрорайона в Санкт-Петербурге просят главу государства построить в районе школу.