Нью-Йорк, США, , 01:28 — REGNUM Финансовые аналитики агентства Bloomberg отнесли российский рубль к группе валют, которые могут потерять из-за финансового кризиса по отношению к доллару больше остальных — до 30% своей стоимости. Об этом 16 марта говорится на страницах издания.

Отмечается, что самые плохие перспективы у турецкой лиры. Несмотря на усилия, предпринимаемые властями Турции, стоимость национальной валюты этой страны может опуститься на 39%, пишет издание.

Российский рубль, по мнению аналитиков, ожидает обвал еще на 30%, то есть примерно до 97 рублей за доллар.

«Несмотря на то что в валютах стран с формирующимся рынком уже произошло нечто вроде кровопускания, есть возможность, что большие потери еще впереди», — заключили эксперты.

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