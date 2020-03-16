Хараре, , 23:53 — REGNUM По сообщению статистического агентства Зимбабве, годовой уровень инфляции цен на потребительские товары в стране составил 540,16%, 16 марта сообщает Agence France-Presse.

В настоящий момент Зимбабве рискует столкнуться со второй в истории гиперинфляцией — в 2008 году инфляция составила десятки миллиардов процентов.

Официальный курс зимбабвийского доллара к доллару США сейчас составляет 18 к 1, однако из-за недостатка валюты в обменниках «уличный» курс может составлять до 30 к 1.

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