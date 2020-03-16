Абуджа, 16 марта 2020, 23:24 — REGNUM Центральный банк Нигерии озвучил пакет мер для спасения экономики страны, пострадавшей от глобальной рецессии из-за эпидемии COVID-19, 16 марта сообщает All Africa.
Губернатор ЦБ Нигерии Годвин Эмедиеле заявил на пресс-конференции в Абудже, что банк выделит 135 млн льготных кредитов для домохозяйств и малого бизнеса.
Также ранее ЦБ Нигерии снизил базовую процентную ставку с 9% до 5%.
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