Йошкар-Ола, , 23:07 — REGNUM В Марий Эл готовятся к приезду премьер-министра Михаила Мишустина, которому планируется представить проекты индивидуальной программы социально-экономического развития республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

В частности, программа включает план по созданию фонда развития промышленности, который будет оказывать помощь предприятиям в реализации инвестиционных проектов. Также в программу вошла проект Минстроя РФ «60+», который предполагает модернизацию объектов инфраструктуры со степенью износа более 60%. Также Мишустину представят проекты по стимулированию производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; проекты модернизации объектов транспортной инфраструктуры — аэропорта Йошкар-Олы, речного порта в Козьмодемьянске, автовокзала; а также проект строительства здания родильного отделения Волжской центральной городской больницы и достройке объектов незавершенного строительства.

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ИА REGNUM напоминает, Марий Эл входит в перечень регионов России с низкими показателями социально-экономического развития. Планируется, что каждый из таких регионов в период до 2024 года будет получать дополнительно по 1 млрд рублей в год, но только после того, как представит индивидуальную программу, которая обеспечит развитие экономического потенциала республики.

Ранее глава Минстроя РФ Владимир Якушев отмечал, что денежные средства нужно направлять на увеличение экономического потенциала. Однако он констатировал, что в республике есть серьезная проблема, которая тормозит бизнес, и бизнес убегает в соседние регионы — очень высокие тарифы на электроэнергию.

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