Бишкек, , 21:45 — REGNUM С учетом имеющихся рисков, исполнение республиканского бюджета Киргизии в 2020 году может составить около 85% от ранее утвержденного плана. Об этом министр финансов Бактыгуль Жеенбаева доложила президенту Сооронбаю Жээнбекову, передает пресс-служба главы государства.

По ее словам, такая ситуация связана, в том числе, с распространением коронавирусной инфекции в соседних странах и в мире.

Глава минфина также отметила, что правительство Киргизии ведет с Всемирным банком, с Азиатским банком развития, с Международным валютным фондом и с другими международными финансовыми институтами переговоры о предоставлении республике денег на поддержку бюджета.

В свою очередь президент Жээнбеков поручил принять меры по экономии и эффективному использованию бюджетных средств за счет сокращения неприоритетных расходов до стабилизации ситуации по коронавирусу.

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