Бразилиа, 16 марта 2020, 21:44 — REGNUM Бразильская LATAM Airlines, крупнейшая авиакомпания Латинской Америки, отменила 90% международных полетов из-за глобальной эпидемии коронавируса, 16 марта сообщает агентство Reuters.
Также авиакомпания отменяет 40% внутренних полетов. Всего с 16 марта с учетом внутренних и иностранных рейсов отменяются 70% полетов LATAM Airlines.
В настоящий момент в Бразилии зарегистрированы 218 случаев заражения COVID-19. Инфекция может подтвердиться у президента Бразилии Жаира Болсонару — ему предстоит очередной тест на заболевание.
Читайте также: Президент Бразилии опроверг слухи о заражении коронавирусом