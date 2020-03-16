Тегеран, , 22:21 — REGNUM Статистика, опубликованная таможенным управлением Ирана 16 марта, показывает, что внешняя торговля Ирана за последние 11 месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта 2019 г.) составила около 80 миллиардов долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Согласно данному отчету, экспорт Ирана за 11-месячный период составил 38 миллиардов долларов, в то время как импорт страны из разных стран за указанный период составил около 40 миллиардов долларов.

Статистика также показывает, что ненефтяной экспорт страны составил около 125 миллионов тонн сырьевых товаров на сумму около 38,5 миллиарда долларов. Этот показатель показывает увеличение объёма на 17,61% и снижение стоимости на 4,48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статистика также показала рост на 10,84% в стоимостном выражении импорта товаров в страну, при этом импорт зарегистрировал рост на 2,31% в стоимостном выражении по сравнению с предыдущим годом. В указанный период на долю основных товаров приходилось около 65% импортируемых товаров страны.

Китай, Ирак, Турция, ОАЭ и Афганистан являлись основными импортёрами иранской продукции в указанный период времени. ОАЭ, Турция, Индия и Германия — основные нетто-экспортеры товаров в Иран после Китая.