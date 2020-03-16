Москва, , 21:40 — REGNUM Премьер-министры Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев по телефону обсудил с председателем правительства России Михаилом Мишустиным проблему распространения коронавирусной инфекции в мире. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Главы правительств акцентировали внимание на мерах по противодействию коронавирусу, а также договорились обмениваться оперативной информацией по этой теме и оказывать взаимную поддержку.

Подводя итог переговоров, российский премьер подчеркнул, что поставки нефтепродуктов, продовольственных и других товаров из России в Киргизии будут осуществляться в обычном режиме.

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