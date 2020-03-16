Ашхабад, , 21:29 — REGNUM В 2019 году взаимный товарооборот между Туркменией и странами-участницами Евразийского экономического союза превысил $878 млн 779 тысяч (более 65,1 млрд рублей по текущему курсу), передает «Tazabek».

За минувший год Туркмения экспортировала в государства-члены ЕАЭС товары на $195 млн 613 тысяч (14,5 млрд рублей).

Наиболее активно поставки велись в Россию, на долю которой приходится 77,4% от общего объема экспорта. Затем следует Казахстан — 15,2%. Доля Белоруссии составила 3,4%, Киргизия — только 2,6%, а Армении — лишь 1,4%

Основная доля туркменского экспорта в Евразийский экономический союз приходится на хлопковую пряжу, на этиленовые и пропиленовые полимеры, а также на помидоры.

Импортные поставки из стран ЕАЭС в Туркмению в 2019 году превысили $683 млн 166 тысяч (свыше 50,6 млрд рублей).

Больше всего продукции при этом поставила Россия, чья доля достигла 79,5% от общего объема импорта из Евразийского экономического союза. Второе место традиционно занимает Казахстан — 17%. На третьем расположилась Белоруссия — 2,3%. А затем следуют Армения — 0,8% и Киргизия — 0,4%

Основу импорта составляют трубы, пшеница, прутки из нелегированной стали и грузовые машины.