Стокгольм, , 22:34 — REGNUM Правительство Швеции поможет пострадавшим из-за коронавируса компаниям. Соответствующий план правительства был разработан в соответствии со степенью нанесённого экономического ущерба шведским предприятиям. Одной из таких компания является крупнейший шведский авиаперевозчик SAS, который 15 марта был вынужден объявить о сокращении рабочий мест на целых 90%. Об 16 марта сообщило шведское издание SVT Nyheter.

С заявлением о предоставлении государственной поддержки выступил член партии Зелёных и одновременно заместитель министра финансов Швеции Пер Болунд.

«Мы предоставили SAS и другим компаниям возможность повременить с выплатой налоговых обязательств для того, чтобы они смогли выдать зарплату и расплатиться по другим счётам. Мы собираемся ввести систему краткосрочных отпусков, чтобы компании просто не выгоняли персонал с работы. Тогда государство оплатит часть расходов с целью преодоления сложной ситуации. Планируется ввести данные меры не позднее 1 мая, но мы рассмотрим и другие меры», — заявил заместитель министра.

Среди прочего, было объявлено предоставление малому и среднему бизнесу государственных займов со стороны правительства. Предполагается, что это будет осуществляться через платформу Almi.