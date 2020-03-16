Тамбов, , 20:08 — REGNUM В Тамбовской области в этом году реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжится с акцентом на значительное снижение числа погибших в ДТП. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

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Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 16 марта, на оперативном совещании проанализировал результаты реализации в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он отметил, что достигнуты запланированные показатели по приведению тамбовских дорог в нормативное состояние. По итогам 2019 года имеются положительные результаты в выполнении транспортно-эксплуатационных требований к дорогам как межмуниципального и регионального значения, так и внутри городских агломераций.

На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в прошлом году было выделено 827 млн рублей, на эти средства удалось усовершенствовать почти 40 км автомобильных дорог. В результате снизилось количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, то есть аварийно опасных участков. Однако на достигнутых показателях останавливаться не следует. По мнению губернатора, следует усилить работу по снижению смертности в ДТП, произошедших в регионе.

В этом году запланированы работы на 34 км автодорог, на эти цели выделены 805 млн рублей. И еще 200 млн рублей предусмотрены на обустройство и ремонт тротуаров. Глава региона подчеркнул, что все запланированные работы, как и в прошлом году, должны быть выполнены качественно и в срок. И если в областном центре необходимо продолжить ликвидацию аварийно-опасных участков, то в городах и районах области следует сосредоточиться на обустройстве тротуаров и обеспечении освещения дорог. Прежде всего, там, где есть интенсивное движение.

«За последние годы беспрецедентные суммы направлены на дорожное строительство, ситуация в целом по дорогам изменилась в лучшую сторону. Но недостатки есть, их надо устранять. Я хотел бы, чтобы все вложенные средства дали максимальный эффект в виде значительного снижения аварийности и, главное, количества пострадавших», — отметил Александр Никитин.

В связи с этим тамбовский губернатор дал поручение активизировать претензионную работу — проинспектировать те объекты, по которым не закончился гарантийный срок, и, при выявлении недочетов, предъявить исковые требования к исполнителям за некачественную реализацию проектов.

В результате выполнения мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году в Тамбовской области необходимо привести в нормативное состояние не менее 52% дорог межмуниципального и регионального значения, сейчас их 51% от общего числа километров. В городах за пять лет реализации нацпроекта будет доведено до соответствия нормативным требованиям 85% дорог (сегодня — 70%). Кроме того, к 2024 году стоит задача снизить в два раза, по сравнению с 2017 годом, количество аварийно-опасных участков на дорогах региона.