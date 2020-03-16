Сеул, , 20:04 — REGNUM Вслед за ФРС США до рекордно низкого уровня в 0,75% снижена базовая процентная ставка в Южной Корее. Соответствующая мера была предпринята центральным банком страны в ходе экстренного заседания по денежной политике, сообщает 16 марта Синьхуа, отмечая, что это наиболее радикальное решение регулятора, начиная с кризиса 2008 года.

Напомним, что масштабное снижение базовых кредитных процентных ставок, осуществленное многими центробанками мира, связано с замедлением деловой активности в мировой экономике в результате эпидемии вирусной пневмонии, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала пандемией.