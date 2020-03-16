Владимир, , 19:43 — REGNUM Первый заместитель губернатора Владимирской области Сергей Шевченко взял под личный контроль строительство ФАПов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

В регионе 14 ФАПов получили разрешения на ввод в эксплуатацию, ещё четыре должны получить разрешения до 20 марта. В двух оставшихся строительные работы завершатся к началу апреля. Ещё один построенный объект на особо охраняемой природной территории национального парка «Мещёра» ждёт федеральной государственной экспертизы.

Всего в 2019 году во Владимирской области было запланировано построить 20 ФАПов и амбулаторию. Однако не все объекты здравоохранения получили разрешение на ввод в эксплуатацию. По мнению чиновников, это произошло из-за недобросовестных подрядчиков, многочисленных «жалоб технического характера» в УФАС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ОНФ и УФАС усмотрели в контрактах на покупку и строительство фельдшерско-акушерских пунктов во Владимирской области признаки картельного сговора.

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