Брюссель, , 19:40 — REGNUM Европейские рынки упали до минимумов 2012 года на волне общей рецессии из-за глобальной эпидемии коронавируса COVID-19, 16 марта сообщает агентство Reuters.

Общеевропейский индекс STOXX 600 упал на 8,7%. Европейский «индекс страха» V2TX подскочил до рекордного уровня 91,78.

Испанский IBEX упал на 10,2%, до самого низкого уровня с июля 2012 года. Европейский банковский индекс SX7P упал на 10,6% до рекордно низкого уровня.

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