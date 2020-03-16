Пекин, , 19:37 — REGNUM Китай возобновил большинство важных железнодорожных проектов, реализация которых была приостановлена на период борьбы с эпидемией вирусной пневмонии, сообщает 16 марта Синьхуа с ссылкой на заявление Китайской государственной железнодорожной корпорации.

По представленным данным, возобновлено строительство 108 объектов, что составляет около 93% их общего количества. В том числе вновь ведутся работы в рамках всех проектов, сроком реализации и ввода в эксплуатацию является нынешний год. На строительные площадки для работы вышли почти полмиллиона человек.

В число проектов, работы на которых до сих пор не возобновлены, относят восемь, в том числе два в эпицентре эпидемии — провинции Хубэй. Еще шесть проектов из северо-восточных и северо-западных регионов страны ожидают более благоприятных погодно-климатических условий.