Киев, , 19:19 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правительства сделать ряд шагов экономического характера в рамках мер против распространения коронавируса.

Об этом он заявил в своем обращении вечером 16 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, Зеленский потребовал от финансового блока правительства провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.

Также президент поручил ввести налоговые каникулы для украинского бизнеса.

«В ближайшее время ожидаем от НБУ, министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений», — уточнил он.

ИА REGNUM напоминает, что Зеленский предлагает правительству максимально ужесточить карантин на Украине, включая запрет массовых мероприятий, в которых участвуют более 10 человек, и серьезные транспортные ограничения (например. закрытие метро).

При этом, по мнению президента, Рада должна продолжить полноценную работу и внедрять реформы, чтобы «спасти Украину от экономической комы».

Ранее сегодня было заявлено, что МВФ готов мобилизовать кредитный ресурс на 1 триллион долларов для помощи членам фонда в борьбе споследствиями коронавируса для экономики.