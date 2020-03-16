Киев, , 19:11 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский фактически потребовал от Рады продолжить работу в пленарном режиме, а не уходить на карантин, как было запланировано ранее.

Об этом говорится в его видеообращении, обнародованном вечером 16 марта.

Зеленский подчеркнул, что изменение плана работы Рады в настоящий момент недопустимо, поскольку «быстрые реформы — это скорая помощь для экономики».

«Сейчас, в условиях мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы. Внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы. Назначать министров и генерального прокурора Украины», — сказал президент.

По его словам, без этих мер у Украины случится «экономическая кома».

«В такие времена все народные депутаты должны осознать ответственность. В такие времена если вы блокируете не трибуну — вы блокируете жизни Украины», — заявил Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что Зеленский поручил максимально ужесточить карантин по всей Украине, вплоть до запрета перемещений и закрытия метро. Соответствующий вопрос правительство рассмотрит на заседании сегодня вечером.

Ранее сообщалось, что Рада изменит график работы — проведет внеочередное заседания утром 17 марта, после чего заседания в пленарном режиме отменяются до 3 апреля.