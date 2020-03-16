Рига, , 19:06 — REGNUM Компания АirBaltic ввела дополнительные авиарейсы для репатриации граждан Латвии в связи с закрытием границ в странах ЕС и отмене воздушного сообщения с 17 марта. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, 16 марта будут совершены дополнительные рейсы в Ригу из Лондона, Москвы, Парижа, Брюсселя, Дублина, Цюриха, Дюссельдорфа и Вены. Всем, кто желает вернуться в Ригу после 17 марта, предлагается заполнить специальные репатриационные листы на сайте компании. Информация для пассажиров в период с 17 по 14 апреля будет обновляться на сайте компании.

Как передавало ИА REGNUM, с 17 марта Латвия закрывает границы для пассажирских потоков. В страну могут вернуться граждане и постоянные жители, покинуть — иностранцы. Грузовое сообщение осуществляется в прежнем режиме.