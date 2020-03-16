Киев, , 18:56 — REGNUM Контракт с нынешним главой госкомпании «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым может быть продлен еще на 4 года.

Соответствующее решение было принято наблюдательным советом НАК на заседании 16 марта, сообщают «Украинские новости».

«Продлить срок полномочий и срок действия контракта главы правления Компании Коболева А.В. на четыре года, при условии, что глава правления обеспечит выполнение всех решений наблюдательного сонета согласно требованиям его контракта», — говорится в выдержке, направленной в адрес правительства.

Действующий контракт с главой «Нафтогаза Украины» завершается 22 марта. Решающее слово в вопросе продления контракта остается за правительством страны.

ИА REGNUM напоминает, что занял пост главы «Нафтогаза» в марте 2014 года. В марте прошлого года его контракт был продлен на тот момент премьер-министром Владимиром Гройсманом на год, с озвучиванием ряда условий, которые Коболев должен был выполнить.