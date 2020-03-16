Москва, , 18:38 — REGNUM Ослабление курса рубля в первую очередь повлияет на бананы и фрукты косточковой и цитрусовой группы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил генеральный директор ТД «Мое Лето» Вагиф Бикулов.

«Фрукты, которые не выращиваются в России, подорожают в первую очередь. Сюда относятся бананы, косточковая и цитрусовая группа. Здесь мы полностью зависим от импорта, в связи с этим есть вероятность дефицита продукции либо значительного подорожания цен», — заявил Бикулов.

В случае с томатами и огурцами зависимость от импорта минимальная. Доля произведённых в России томатов и огурцов достигает 60%, поэтому введение запрета не окажет существенного влияния на цены, российские производители могут обойтись производством собственных тепличных овощей, пояснил он.

Однако в краткосрочной перспективе может возникнуть дефицит и временное повышение цен в приграничных регионах, так как их зависимость от импорта сильнее, чем, к примеру, в центральной России.

«В связи с этим требуется внимательно следить за ситуацией, подумать над перераспределение логистических потоков и компенсацией производителем логистических затрат», — отметил Бикулов.

«Есть вероятность, что цены на полки фруктов и овощи могут колебаться, однако это будет связано в значительной степени от сезонности, а не от ограничения поставок продукции из других стран», — добавил он.