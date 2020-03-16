Стокгольм, , 18:16 — REGNUM 16 марта Стокгольмская фондовая биржа стремительно рухнула на фоне продолжившей падение цены на нефть и общего снижения глобальных индексов. На 12 часов по московскому времени потери инвесторов составили 8,5%, но уже ближе к вечеру общий индекс Стокгольмской биржи OMXSPI скорректировался и сократил падение до 5,5%. Об этом 16 марта сообщила шведская газета Fria Tider.

Подобное развитие событий просматривается и на других европейских торговых площадках. Так, на 18:00 по московскому времени немецкий DAX и британский FTSE 100 снизились почти на 6%. Индекс МосБиржи упал почти вдвое меньше — на 2,6%.

На фоне сокращающейся на глазах шведской экономики правительство страны выступило с заявлением о возможном предоставлении около €30 млрд финансовой поддержки шведским компаниям, наиболее пострадавшим от эпидемии коронавируса COVID-19.

Одной из таких фирм, безусловно, является крупнейший скандинавский авиаперевозчик SAS со значительной долей шведского капитала. Согласно информации правления компании, более 90% сотрудников будут временно уволены, остальные будут переведены на сокращенный график работы. Увольнения происходят на фоне отмены тысяч рейсов между северными странами, а также полетов с остальной континентальной Европой.