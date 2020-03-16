Москва, , 18:12 — REGNUM Эпидемия коронавируса уже внесла коррективы практически во все сферы жизни. Предприниматели подсчитывают убытки. Управляющий партнёр Юридической группы «NOVATOR», адвокат Вячеслав Косаков рассказал ИА REGNUM, является ли коронавирус форс-мажором и как бизнесмены могут избежать штрафов.

«Общие положения гражданского законодательства предусматривают ответственность лица за нарушение условий договора, кроме случаев, если оно докажет, что такие нарушения возникли вследствие непреодолимой силы (форс-мажор) (ст. 401 ГК РФ). К такой силе, согласно положению Торгово-промышленной палаты РФ, относятся, в том числе ситуации массовых заболеваний (эпидемий). Следовательно, для того, чтобы лицу не нести ответственность за нарушение, например, сроков поставки товара, вызванные непреодолимой силой, необходимо получить от Торгово-промышленной палаты Сертификат о форс-мажоре, который также может быть выдан в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в иностранном государстве (закрытие границ и т.д.). При этом такой Сертификат выдается в каждом конкретном случае с учетом особенностей исполнения сделки», — пояснил эксперт.

Он также обратил внимание, что аналогичный подход реализован и в международном праве, согласно Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров и Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА.

Напомним, что в России вводят все новые меры по недопущению распространения коронавируса. Многие предприятия и компании переводят своих сотрудников на карантин или уделённую форму работы. С 21 марта закрываются школы, вузам рекомендовано дистанционное обучение. С 16 марта Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза. С 15 марта временно закрыты сухопутные участки границы с Польшей и Норвегией. Также закрывается граница с Белоруссией. Новости от оперативного штаба воспринимаются практически как сводки с фронта. По последним данным на 16 марта в РФ коронавирус выявлен менее чем у 100 человек.