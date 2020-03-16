Ашхабад, , 17:08 — REGNUM Туркменская национальная авиакомпания отказывается принимать обратно билеты на международные рейсы, отмененные из-за пандемии коронавируса, передает «Хроника Туркменистана».

Представители «Туркменских авиалиний» объясняют это тем, что у авиаперевозчика сейчас нет денег.

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При этом пытающимся вернуть свои деньги пассажирам предлагают подождать, пока авиакомпания продаст билеты на более поздние даты. Но точные сроки возврата денег озвучены так и не были.

В результате отмены «Туркменскими авиалиниями» полетов в страны, в которых зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции, уже пострадали несколько сотен человек.

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