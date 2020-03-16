Бишкек, , 16:59 — REGNUM Перепись населения Киргизии пройдет в ранее запланированные сроки — с 23 марта по 1 апреля, в отдаленных районах — с 20 по 29 апреля 2020 года. Об этом заявил председатель национального статистического комитета Акылбек Султанов, выступая на заседании совета безопасности страны, посвященном ситуацию по коронавирусу.

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Также глава нацстакома сообщил о том, что подготовительные работы к переписи населения и жилищного фонда республики завершены уже на 90%.

По его словам, сейчас сотрудники территориальных подразделений комитета продолжают обучение переписчиков, которое завершится 20 марта текущего года, а также информируют их о мерах по защите от коронавирусной инфекции.

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