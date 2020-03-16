Вильнюс, , 15:57 — REGNUM С увеличением проверок на коронавирус, в Литве начало стремительно расти число заражённых новой инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным на середину дня 16 марта, общее число заболевших увеличилось ещё на три человека, в общей сложности до 17 заражённых.

Ранее власти Литвы объявили, что во всех крупных городах Литвы появятся мобильные пункты проверки граждан.

Напомним, Литва с 16 марта ввела режим карантина. В стране работают только продуктовые магазины, аптеки и АЗС.