Москва, , 15:51 — REGNUM Результаты работы ВТБ в 2019 году неплохие. Чистая прибыль банка по международным стандартам увеличилась на 10%. Об этом 16 марта заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

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Костин отметил, что впервые за 30‑летнюю историю банка прибыль составила 201 млрд рублей. Это позитивно сказалось на капитализации банка. Стоимость акций ВТБ выросла за год на 36%.

«В 2020 году планируется направить 50% чистой прибыли на выплату дивидендов. Главным акционером ВТБ является государство с пакетом в 61%», — подчеркнул Костин.

Как сообщало ИА REGNUM, eдиная лига ВТБ приостановила розыгрыш турнира на неопределённый срок.

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