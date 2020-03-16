Москва, , 15:43 — REGNUM В настоящее время в связи с эпидемией коронавируса под наибольшим ударом находятся страны, в которых есть проблемы с экологией, государственным управлением, медициной и гражданским обществом, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 16 марта на пресс-конференции.

«Под наибольшим ударом сейчас находятся те страны, которые сочетают плохую экологию, плохое государственное управление, разрушенное гражданское общество и некачественную медицину. Это страны риска, — сказал Делягин. — Если убрать первый фактор, то Италия является живым примером: отвратительное государственное управление, очень плохая медицина (намного хуже нашей) и гражданское общество, которое практически ликвидировано».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России службы реанимации и борьбы с инфекционными заболеваниями приведены в состояние повышенной готовности.