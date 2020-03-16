Москва, 16 марта 2020, 15:43 — REGNUM В настоящее время в связи с эпидемией коронавируса под наибольшим ударом находятся страны, в которых есть проблемы с экологией, государственным управлением, медициной и гражданским обществом, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 16 марта на пресс-конференции.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России службы реанимации и борьбы с инфекционными заболеваниями приведены в состояние повышенной готовности.