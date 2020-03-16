Париж, , 15:37 — REGNUM Власти Франции оштрафовали Apple на €1,1 млрд за нарушение требований антимонопольного законодательства, говорится в заявлении Французского антимонопольного ведомства.

Также отмечается, что штрафы были наложены и на двух крупных оптовиков продукции — Tech Data и Ingram Micro в размере €76,1 и €62,9 млн соответственно.

По данным ведомства, американская корпорация и два ее оптовика договорились не конкурировать между собой и помешать дистрибьюторам конкурировать друг с другом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее регулирующие органы Франции наложили штраф в размере €25 млн на компанию Apple за обновление мобильной операционной системы iOS, приведшее к снижению производительности некоторых смартфонов iPhone.

Речь идёт об обновлениях iOS 10.2.1 и 11.2, выпущенных в течение 2017 года. Служба расследований DGCCRF установила, что установка этих обновлений меняла параметры управления аккумуляторными батареями.