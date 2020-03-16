Тбилиси, , 15:37 — REGNUM Национальный банк Грузии зафиксировал снижение объема денежных переводов, поступивших из России в страну. Соответствующие данные были опубликованы 16 марта на сайте ведомства.

Сообщается, что в феврале с российской территории в Грузию прислали $28,68 млн, что меньше, чем за аналогичный период в 2019 году на 9,28%. При этом Россия остается абсолютным лидером по объемам поступающих денег.

В Нацбанке сообщают, что доля российских денег в переводах составляет 20,89% об общего числа. На втором месте находится Италия, из которой поступило $21,67 млн или 15,78% от всех присланных в феврале денег.

Также в данных Нацбанка Грузии отмечается, что на 9,5% выросло число денежных поступлений в страну по сравнению с февралем 2019 года. Общий объем денежных поступлений составил $137 млн.