Москва, , 15:30 — REGNUM В настоящее время мир переходит в новое качество, что в частности выражается в распаде единых рынков на макрорегионы, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 16 марта на пресс-конференции.

«Переход осуществляется по нескольким уровням. В частности это крах единых рынков. Распад единых рынков на макрорегионы. Понятно, что выживет тот, кто создаст свой макрорегион. У нас об этом разговоры идут с 2006 года, и дальше разговоров после 2010 года дело не идёт. Если бы энергию разговоров можно было переводить в электричество, то у нас оно было бы бесплатным, — посетовал Делягин. — Кроме того, происходит отмирание рыночных отношений. Рынок утрачивает своё значение. Если в 2013 году любой товар можно было купить за деньги, то сейчас уже нет. А если будет разработана вакцина против коронавируса, нам её продадут в последнюю очередь. Если продадут вообще. А наши [специалисты] в силу ликвидации науки вряд ли смогут её произвести».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 17 марта в ЕС пройдет экстренный саммит по ситуации с коронавирусом. В мероприятии примут участие главы государств и правительств стран Европейского союза. Они рассмотрят меры по сдерживанию эпидемии коронавируса, снабжению медикаментами, а также расширение научных исследований и сведение к минимуму экономических последствий.

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