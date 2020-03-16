Москва, 16 марта 2020, 15:30 — REGNUM В настоящее время мир переходит в новое качество, что в частности выражается в распаде единых рынков на макрорегионы, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 16 марта на пресс-конференции.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 17 марта в ЕС пройдет экстренный саммит по ситуации с коронавирусом. В мероприятии примут участие главы государств и правительств стран Европейского союза. Они рассмотрят меры по сдерживанию эпидемии коронавируса, снабжению медикаментами, а также расширение научных исследований и сведение к минимуму экономических последствий.
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