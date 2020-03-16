Москва, , 15:19 — REGNUM Власти США в настоящее время явно находятся в кризисе, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя решение ФРС США понизить ставку почти до нуля.

«Целевой диапазон базовой процентной ставки ФРС в настоящее время составляет 0%-0,25% впервые с 2015 года, и этот шаг является первым снижением ФРС до нуля с декабря 2008 года.

Кроме того, ФРС приобретет активы на сумму не менее 700 млрд долларов в рамках новой программы количественного смягчения Действия ФРС дают четкий сигнал, что ответные меры на вспышку коронавируса не будут ограничены недостатком ликвидности в банковской системе.

Помимо этого, инвесторы в настоящее время ожидают налоговых послаблений как в США, так и в других странах.

В конце дня 13 марта Палата представителей США приняла меры, которые увеличили оплачиваемый отпуск по болезни и пособия по безработице, хотя по состоянию на 15 марта Сенат еще не назначил голосование по законопроекту», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус вынудил Федеральную резервную систему (ФРС) США второй раз в марте сбросить базовую ставку, и теперь она снизилась почти до нуля.

Читайте также: ФРС США сбросила базовую ставку почти до нуля из-за коронавируса