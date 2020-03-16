Пекин, , 14:55 — REGNUM С начала эпидемии коронавируса в стране выросло производство медицинских профилактических средств и продуктов питания. Как сообщает STCN, об этом 16 марта заявил директор департамента комплексной статистики национальной экономики Национального статистического бюро КНР Мао Шэнъюн.

По статистическим данным отделения, в период с января по февраль 2020 года объем производства медицинских масок и спирта вырос на 127,5% и 15,6% соответственно. Среди продуктов питания заметно вырос объем производства замороженного мяса и лапши быстрого приготовления, увеличившись на 13,5% и 11,4% соответственно.

Мао Шэнъюн также добавил, что по состоянию на конец февраля 2020 года уровень воспроизводства крупных и средних предприятий составил 85,6%. Таким образом, в стране упорядоченно восстанавливается промышленная деятельность.