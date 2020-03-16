Вильнюс, , 14:53 — REGNUM Для амортизации последствий коронавируса правительство Литвы сегодня, 16 марта, приняло решение о внедрении пакета мер общей стоимость в 2,5 млрд евро, при этом заимствовать власти страны намерены до 5 млрд евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«С такой угрозой мы сталкиваемся впервые, поэтому ответ должен быть историческим», — на заседании правительства сказал министр финансов Литвы Вилюс Шапока.

500 млн евро выделяется на закупку медицинского оборудования, реагенты, на зарплаты врачам.

Все потерявшие из-за кризиса и простоя работу во время карантина получат минимальные пособия в размере 257 евро. Это касается, например, работников парикмахерских, деятельность которых сейчас запрещена.

Планируется отложить возможность оплаты жителями коммунальных услуг, избавить от налога на недвижимое имущество. Бизнесу собираются компенсировать часть налогового бремени.

На поощрение экономики выделяется один миллиард евро. Будут пересмотрены требования к коммерческим банкам для освобождения новых заимствований населением и бизнесом.

В целом для амортизации последствий кризиса власти планируют одолжить на международных рынках и через выпуск облигаций до 5 млрд евро.