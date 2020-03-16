Тбилиси, , 14:43 — REGNUM Педагоги школ и других учебных заведений, тренеры спортивных школ и участвующие в различных муниципальных программах терапевты на период приостановки учебного процесса и действия программ без зарплат не останутся. Об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Как известно, с целью проведения мер превенции распространения нового коронавируса временно приостановлен учебный процесс и работа ряда учебных, медицинских и муниципальных программ. Мэрия Тбилиси учитывает сложившуюся ситуацию и, чтобы не оставить занятых в этих программах и учреждениях людей без доходов, непрерывно продолжит финансирование этих программ и выплату заработной платы», — заявил Каладзе.

По его словам, зарплаты будут выдаваться с условием, что после снятия всех ограничений и возобновления учебного процесса и функционирования программ все пропущенные часы занятий либо оказания услуг будут полностью восстановлены.

«В общей сложности, этим решением мы обеспечим финансирование зарплат около 2500 педагогов, тренеров и терапевтов, которые в период учебы ежемесячно обслуживают до 25 тысяч детей и молодежи. Главная цель нашего правительства — здоровье граждан и забота о них, но нельзя забывать и о том, что распространение вируса окажет и экономический эффект, который облегчат упомянутые мной инициативы», — подчеркнул Каладзе.

По последним данным с официального правительственного сайта https://stopcov.ge/, в Грузии зафиксировано уже 33 лабораторно подтвержденных случая коронавируса. 637 человек находятся в карантине и еще 54 человека остаются в стационарах под наблюдением врачей. Так как в Грузии уже зафиксированы случаи так называемой третичной передачи вируса, когда гражданин, зараженный от лица, инфицированного за границей, становится источником заражения для третьего лица, правительство Грузии сочло необходимым ужесточение мер превенции и ввело новые ограничения.

Грузия приостановила авиационное и автомобильное сообщение с целым рядом стран, в которых фиксируется высокий показатель заражения коронавирусом, а также закрыла границы и сообщение с соседними странами, в том числе с 16 марта приостановлено автомобильное сообщение с Россией, а с 18 марта Грузия закроет свои границы для всех иностранцев.

В рамках мер превенции в Грузии с 1 марта приостановлен учебный процесс, с сегодняшнего дня закрываются все зимние курорты, а рестораны и другие объекты общепита переходят на сервис доставки. Многие компании коммунального обслуживания населения еще неделю назад сообщили своим абонентам о переходе на систему дистанционного и телефонного обслуживания и консультаций.