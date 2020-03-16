Москва, , 14:39 — REGNUM Человечество живет в XXI веке, в эпоху цифровых технологий и существенного упрощения многих процессов за счет научно-технического прогресса. Поэтому внедрение автоматических механизмов для расчета пенсий — закономерно, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя предложение автоматически рассчитывать размер пенсионных накоплений.

«Нет ничего удивительно, что Минтруд РФ вполне обоснованно готовит механизмы, позволяющие любому российскому гражданину, имеющему доступ в интернет, а таковых сейчас подавляющее большинство, следить за формирование своих пенсионных накоплений самостоятельно и не прибегая к сложной и явно устаревшей процедуре подачи соответствующих запросов.

Сегодняшнее развитие IT — технологий вполне позволяет каждому жителю страны через сайт госуслуг в онлайн режиме отслеживать поступления накоплений на свой пенсионный счет.

Открытым остается вопрос защиты персональной информации от несанкционированного доступа со стороны злоумышленников. Но это уже задача для профильных специалистов.

Хочется надеяться, что к моменту внедрения системы удаленного контроля за пенсионными накопления, соответствующие механизмы защиты информации будут разработаны», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруда РФ готовит законопроект об автоматическом расчете размера пенсионных накоплений и начале их выплаты по достижении пенсионного возраста без требуемого ранее заявления.

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